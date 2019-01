Amerikaanse predikers steunen familie Tamrazyan met speciale kerkdienst

VideoPredikers Joel Miller en Austin McCabe Juhnke van de Columbus Mennonite Church waren gisteren in de Bethelkapel in Den Haag om een speciale kerkdienst te geven. Ze willen alles op alles zetten om de uitgeprocedeerde familie Tamrazyan te steunen. ,,De situatie van het Armeense gezin lijkt veel op het verhaal van Mexicaanse vrouw in de Verenigde Staten. We bieden haar al twintig jaar lang onderdak aan omdat ze deportatie naar Mexico te wachten staat.”