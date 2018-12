Amerikaanse trucks bij het Groot Kerstcircus op Malieveld

Circus Vegas van de familie Courtney reist altijd met kolossale Amerikaanse vrachtwagens, zoals de bijzondere Kenworth trucks. Deze wagens kunnen gratis worden bezichtigd. Gedecoreerd met airbrushmotieven zijn het echte blikvangers. Ook de tent van Vegas is speciaal. Het tentdoek is gedecoreerd in de kleuren van de Amerikaanse vlag.

En dan moet de voorstelling nog beginnen. Het programma van het Groot Kerstcircus Den Haag is grotendeels gelijk aan de show waarmee Circus Vegas op tournee was door Ierland en Engeland, inclusief showgirls en veren. Voor Den Haag zijn er extra attracties aan de voorstelling toegevoegd. Zo presenteert Magic Jidinis illusies die nooit eerder in de piste te zien waren. Jidinis behoort tot de wereldtop en werkte in onder meer Disneyland en Tivoli Park Kopenhagen. The Hungarian Terminator Janos Kis buigt stalen stangen tot hoefijzers en laat zich overrijden door een 3-ton Jeep. Vicky Duffy komt speciaal voor deze show uit Ierland om een verbluffende drumsolo te geven. Ook clown Frenky is weer van de partij. Het publiek kan verder genieten van luchtacrobatiek, stunts op het Rad des Doods en een Globe met razende motoren in de piste.