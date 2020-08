Amsterdam Fashion Week opent voor het eerst niet in hoofdstad, maar in museum Voorlinden

UpdateVoor het eerst in de Amsterdamse modegeschiedenis opent de fashionweek in september niet in de hoofdstad van Nederland, maar in Wassenaar. Om precies te zijn: in museum Voorlinden.

Het is voor het eerst dat de Amsterdam Fashion Week buiten de grenzen van de hoofdstad treedt. Maar dat betekent niet dat dat standaard wordt, vertelt eigenaresse Danie Bles. ,,Ieder merk heeft zijn eigen visie en concept en wij proberen met een team te kijken wat daar het beste bij past. Dat moet ook te allen tijde voorop staan.”

Toen de modeweek in gesprek ging met het jassen- en tassenlabel KASSL kwam het museum in Wassenaar ter sprake. ,,Eigenlijk zagen wij door middel van het concept de perfecte match met Voorlinden. Uiteindelijk is het concept het belangrijkste en deze locatie klopte daar gewoon bij. Het maakte het verhaal rond.”

Quote We zijn in ieder geval trots op het programma dat in deze gekke tijd tot stand is gekomen Bles

En hoe het eruit gaat zien? Dat blijft nog even geheim. Het betreft een ‘guerrilla-expositie’ die in de verschillende expositieruimtes van het museum is te vinden. ,,We zijn in ieder geval trots op het programma dat in deze gekke tijd tot stand is gekomen.” De komende editie voelt voor Bles dan ook aan als ‘extra bijzonder’. ,,Juist in deze tijd is het belangrijk een platform te bieden aan nieuw en gevestigd talent om creativiteit te kunnen ‘vieren’.’’

Op zijn corona’s

Het evenement is van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 september en wordt ‘op zijn corona’s’ gehouden. Zo zijn de shows en optredens georganiseerd binnen de regels van het RIVM en zijn er livestreams zodat modeliefhebbers ook vanuit huis kunnen meedoen.

Overigens vindt een week later de The Hague Fashion Week in Den Haag plaats. Deze is van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september. Shows worden onder meer gegeven in The Student Hotel en het Filmhuis. In het Venduehuis is een expositie te zien.