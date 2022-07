Amsterdam troeft veel kansrijker Den Haag af in strijd om nieuwe Europese instelling: ‘Tuurlijk is het balen’

column Het omgekeerde sprookje: wees blij met wat je niet hebt

Vandaag, 7 juli, is wereldwijd de dag van het sprookje. Ik lever graag een bijdrage. Er was eens... een wereld. In die wereld was iedereen een dief. Dat was de normaalste zaak van de wereld, dus iedereen trok er ’s avonds op uit om te gaan stelen bij een ander. Omdat iedereen uit stelen ging trof een dief nooit iemand thuis. Een perfect systeem.

