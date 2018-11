Amsterdammer drijft Hagenaar de stad uit

Vanwege het grote prijsverschil tussen de twee steden hebben Amsterdammers hier een betere uitgangspositie dan andere kopers. ,,Zij zijn in staat hun overwaarde te gebruiken en meer te bieden voor eenzelfde huis", vertelt Frank Verwoerd. Als hoofd research bij vastgoedadviesbureau Colliers zette hij de ontwikkelingen in Den Haag op een rijtje. ,,Zo betalen zij gemiddeld 180 euro per vierkante meter meer dan anderen. Gevaar is dat huishoudens met meer koopkracht de Hagenaar met een minder grote portemonnee de stad uitdrijven.”



Nu al zoeken Hagenaars in toenemende mate hun heil in omliggende gemeenten. Dat doen volgens Verwoerd met name huishoudens met twee of meer personen. ,,Voor hen is het aanbod in Den Haag te klein", vertelt hij. Daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. ,,Den Haag bouwt verkeerde woningen bij. Er wordt vooral ingezet op studio's en appartementen, terwijl de huishoudensgroei voor 82 procent bestaat uit huishoudens met twee of meer personen."