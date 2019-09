Amsterdammer vrijgesproken voor bedreigen Hagenaar in slaapkamer met mes

Den Haag doet het veilig: stad in Nederland­se top 3 van condoombe­stel­lin­gen

16:59 Den Haag is goed bezig: better safe than sorry. Uit een onderzoek van condoom.nl blijkt dat Den Haag op nummer drie staat van Nederlandse steden waar de meeste condooms worden besteld. Dat schrijft mediapartner Indebuurt Den Haag. Amsterdam staat op nummer één, Rotterdam op nummer twee.