Amsterdammers (20) vast voor fatale steekpartij bij de Pier in Scheveningen, voorarrest verlengd

Bijzondere dolfijn gespot voor Wassenaar­se kust, maar Noordzee is gevaarlijk voor de spitssnuit­dol­fijn

14:23 Walvisspotters langs de kust houden vandaag nauwlettend in de gaten of er een dolfijn naar boven springt om lucht te happen. Gisteren werd er namelijk voor de Wassenaarse kust een spitssnuitdolfijn gefotografeerd. Dat meldt SOS Dolfijn, dat zich zorgen maakt over het welzijn van het dier.