Amsterdammers en expats kopen Haagse woningen op

Voor historisch hoge prijzen worden huizen in Den Haag in mum van tijd verkocht. De woningprijzen rijzen de pan uit: in een jaar tijd stegen ze met ruim 30 procent. Amsterdammers, beleggers en expats kopen veel woningen op.

Het woningaanbod in Den Haag is bij lange na niet meer voldoende om aan de hoge vraag te kunnen voldoen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar kwartaalrapport. Het aantal appartementen neemt het sterkst af, maar ook potentiële kopers van vrijstaande of rijtjeswoningen hebben grote moeite een geschikt onderkomen te vinden.

Expats

Makelaars in Den Haag komen veel expats tegen tijdens woningbezichtigingen. In centraalgelegen buurten gaat het soms wel om 40 tot 50 procent. Jan Kokje, voorzitter van NVM Haaglanden: ,,Met hun goedgevulde portemonnees drijven ze de prijzen op.”

Ook Amsterdammers hebben Den Haag inmiddels ontdekt. Ze ontvluchten de nóg hogere woningprijzen in hun eigen stad. Kokje: ,,De OV-verbinding tussen beide steden is prima; het reisje heeft de Amsterdammer wel over voor een goedkoper huis.” Het afnemende woningaanbod in Den Haag is ten slotte te wijten aan het feit dat Hagenaars hun woning minder snel te koop aanbieden. ,,Ze gaan eerst zelf op zoek naar een nieuw huis, om te voorkomen dat ze zónder komen te zitten”, aldus Kokje.

In Den Haag werden in het eerste kwartaal van 2018 17,4 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden: van januari tot en met maart wisselden 1.029 huizen van eigenaar. De prijzen zijn in een jaar tijd met ruim 30 procent gestegen. Ter vergelijking: landelijk stegen de prijzen met 9,7 procent. Een woning in Den Haag kost op dit moment gemiddeld 292.791 euro. Landelijk is dat 273.000 euro.