Amy (31) wil familiechocoladebedrijf groener maken: ‘Chocola is een energieslurper’

Sinter­klaas voor het eerst ooit met de tram door Den Haag

De haven van Scheveningen is deze ochtend weer afgeladen met kinderen die met smart wachten op de komst van Sinterklaas. Pieten in alle kleuren, pepernoten, sinterklaasliedjes en een heleboel kinderen. Het Sinterklaasfeest kan eindelijk, zonder beperkingen, weer in haar volle glorie plaatsvinden. Verslaggeefster Natascha Smit doet live verslag.

12 november