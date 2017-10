Amy en Omar laten zich vrijwillig opjagen

Kunnen een Zoetermeerse moeder en een jonge Voorburger drie weken lang uit handen blijven van een team dat op ze jaagt? Amy Scholten (33), ondernemer, samenwonend en moeder van twee kinderen van 3 en 6 jaar, wilde dat graag uitvinden. Ze nam het in het televisieprogramma Hunted, waarvan aanstaande maandag de eerste aflevering te zien is, op tegen een team van jagers die werken bij politie, defensie en beveiligingsbedrijven.

De opnames zijn inmiddels achter de rug en Scholten doet uitgerust en stralend haar verhaal in een cafeetje. Over de afloop van het programma mag ze niks zeggen. Maar dat Hunted een flinke impact op haar had is duidelijk. ,,Van de stress ben ik afgevallen.’’

De Zoetermeerse is van vele markten thuis. Ze werkt als communicatieadviseur bij de gemeente, organiseert evenementen à la de Huishoudbeurs voor ‘gekleurde vrouwen en hun gezinnen’ en geeft daarnaast het tijdschrift Pearl uit. Ook schreef ze een kinderboek.

Scholten heeft een druk bestaan en ook een lieve familie die het mogelijk maakte om drie weken bij haar kinderen weg te zijn. ,,Want als je op zeker moment het telefoontje krijgt dat de jacht begonnen is dan heb je geen tijd meer om opvang voor je kinderen te regelen.’’ Scholten had een rugzak met spullen klaarstaan om ‘m te smeren. Pruiken, brillen, een boerka, een zaklantaarn en 30 pre-paid kaarten had ze ingepakt om in geval van heimwee haar kinderen te kunnen bellen. Van die kaarten heeft ze geen gebruikgemaakt. ,,Wat moest ik zeggen? Mamma is op de vlucht? Ze zouden er alleen maar van in de war raken.’’

De voornaamste les die ze tijdens haar vlucht leerde is hoe belangrijk het is om een netwerk te hebben. ,,Dat je mensen kent die misschien wel een beetje raar opkijken als je midden in de nacht aanbelt met de vraag of je mag blijven slapen, maar die meteen de helpende hand toesteken. Dat is goud waard’’, zegt Scholten.

Onderduiken

Wat op Omar Abdelkarim (19) uit Voorburg veel indruk maakte tijdens zijn vlucht was de behulpzaamheid van volkomen vreemden. ,,Dat ik zomaar een lift kreeg bij een benzinepomp en dat ik iedere avond kon mee-eten met mensen die ik nog nooit ontmoet had. Daar was ik echt van onder de indruk.’’ Omar, die de opleiding media en design aan het Maris College in Den Haag heeft gevolgd, en nu een eigen YouTube kanaal heeft genaamd WhatsGebeurd, had een tent en waterzuiveringspullen bij zich om drie weken te kunnen onderduiken. Hij zag de jacht op zijn persoon als een spel. Van stress had hij weinig last. Omar heeft voor hetere vuren gestaan. Zijn moeder overleed toen hij 15 was.

Of Amy en Omar lang uit handen van hun achtervolgers zijn gebleven mogen ze niet verraden. Wel kunnen ze zeggen dat het op sommige momenten bloedstollend spannend was.

Het tweede seizoen van Hunted start maandag 30 oktober om 20.30 uur op NPO3.