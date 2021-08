An Spaans is blij weer terug te zijn in Scheveningen: ‘Hier groet iedereen elkaar’

‘Grimmige sfeer’ in Voorburg maakt werk van agenten onmogelijk

22 augustus Bij een ontploffing bij een woning in de Holwerdalaan in Voorburg is in de nacht van zaterdag op zondag een voordeur en bellentableau beschadigd. De grimmige sfeer die daarna op straat ontstond, maakte het onderzoek van de politie ter plekke onmogelijk.