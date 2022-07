Analyse NVM: meer ruimte op woningmarkt, zo ook in Den Haag

In de gemeente Den Haag zijn er in het tweede kwartaal 2022 17,7 procent minder woningen (950) verkocht ten opzichte van het tweede kwartaal 2021. Vergeleken met het voorgaande kwartaal hebben 7,5 procent meer huizen een andere bezitter gekregen.

Lees ook PREMIUM In het chique Wassenaar koop je een luxe villa nog ónder de vraagprijs

De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het tweede kwartaal 476.000 euro. Een stijging ten opzichte van een jaar geleden van 8,3 procent. De gemiddelde verkooptijd in Den Haag bedraagt in het tweede kwartaal van dit jaar 24 dagen en is gelijk gebleven ten opzichte van een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het tweede kwartaal is 74 procent.

In Leidschendam-Voorburg (+3,6 procent: 251 woningen ) en Rijswijk (+7,9 procent: 153 woningen) is er ook sprake van een toename van het aantal verkochte huizen. In Wassenaar daarentegen is juist een daling te zien. In het villadorp wisselden 27,4 procent - oftewel 80 woningen - van eigenaar.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De NVM is positief over het wat ruimere woningaanbod. De NVM-makelaars hebben te lang ‘nee’ moeten verkopen aan te veel geïnteresseerde kandidaat-kopers en dat frustreert iedereen enorm. De absolute gekte lijkt dit kwartaal wat af te nemen. Dat ziet de NVM aan gemiddeld minder bezichtigingen per woning en minder extreme biedingen, ook al zijn er duidelijke verschillen per regio.

Stijging vlakt af De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in Nederland, steeg in het tweede kwartaal van 2022 naar 448.000 euro Dit is een stijging met 3,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2022. Op jaarbasis is de gemiddelde prijsstijging in Nederland met 10,6 procent nog altijd stevig, maar duidelijk minder dan de afgelopen kwartalen toen de prijs met zo’n 20 procent op jaarbasis steeg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.