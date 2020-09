ANBO huiverig voor gescheiden supermarktbubbel voor ouderen: ‘Groepen moeten we niet apart zetten’

Horeca voelt zich ‘in kruis getast’: Oproep studenten om winkeltij­den ouderen te mijden

7:02 De horeca in Delft reageert furieus op de beslissing om cafés en nachthoreca al om 1.00 uur te laten sluiten. Om het explosief stijgende aantal coronabesmettingen onder vooral jongeren in de stad te bestrijden, ‘is dit de volkomen verkeerde weg’, reageert een boze Koninklijke Horeca Delft-voorzitter Jon Cornelese. ,,Dit is een nieuwe klap voor de horeca, waar juist geen brandhaarden zijn. Je verplaatst het probleem alleen maar.”