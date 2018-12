Andere koek: Het team achter 'van boven' in actie

'K un je woensdag? Dan kunnen we waarschijnlijk de lucht in', appt fotograaf Thierry Schut. Waarschijnlijk, want wind, regen en bijbehorende wolken verstierden het feestje al eerder. Onze hoop wordt de volgende dag beloond. Onder een strakblauwe hemel melden we ons om 09.00 uur bij de beveiliging van Rotterdam The Hague Airport.