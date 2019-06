Andere landen snappen er niks van: onze premier doet alles op de fiets

Mark Rutte haalt regelmatig de buitenlandse pers met zijn fietstochtjes, die hem niet alleen naar het Torentje brengen maar ook naar ontmoetingen met andere bestuurders. Zo kreeg hij maandag de Letse premier Karins op de pedalen tijdens een werkoverleg op het Lange Voorhout.



Bij het Catshuis leverde het in december een bijzondere situatie op toen Rutte de Britse premier May ontving. De premier ging de wereld over toen hij voor het oog van talloze camera’s met een vrolijk ‘morning!’ zo de oprit op fietste.



Waar je als minister-president vervolgens je tweewieler stalt, is nog onderwerp van discussie. Tijdens de vele pensioenoverleggen afgelopen tijd kreeg Rutte van de beveiliging van het ministerie van Sociale Zaken op zijn donder omdat hij zijn fiets steevast aan een paaltje vastzette, in plaats van hem binnen te zetten.