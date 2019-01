‘Andere vrouw pleegde brute roofoverval Stieltjesstraat’

De vrouw om wie het gaat was in 2016 enige tijd verdachte van de overval op een bejaard echtpaar in het Haagse Laakkwartier eind juli 2016. Een man en een vrouw belden destijds aan bij het hulpbehoevende echtpaar. Zij bonden de 71-jarige man vast en taserden hem meermalen. Uiteindelijk gingen de daders ervandoor met wat medicijnen en geld.



Op camerabeelden meende een agent haar te herkennen. Haar loopje, haar spraak, motoriek, gedrag en haar lengte pasten precies in het signalement.



Volgens de officier van justitie klemmen de advocaten van O. en Z. zich echter vast aan een strohalm. Al in 2016, ver voor het duo in beeld kwam, werd deze vrouw al ‘afgeserveerd’ als verdachte. Het is volgens de officier nu meer dan duidelijk dat het Paul O. en Najma Z. waren die bij het echtpaar aanbelden.



Daar zijn de advocaten het niet mee eens. Op vragen van de advocaten kwam er steeds een beetje informatie binnendruppelen, onder andere over de herkenning op camerabeelden. ,,Als zij het gedaan heeft, heeft Z. het zeker niet gedaan’’, zei de advocaat die Z. bijstaat. Hij is ontstemd dat het Openbaar Ministerie pas na vragen van zijn kant de informatie verstrekte, en dat niet uit eigen beweging deed.

Zwaardere straf

De verdenking dat de twee ook de overval in de Stieltjesstraat op hun geweten hebben, een jaar voor de 85-jarige vrouw in Loosduinen werd vermoord en beroofd, is belangrijk. Als de rechter de twee verantwoordelijk houdt in beide zaken, kan de rechter een veel zwaardere straf opleggen dan voor elk delict apart.



De dood van Ans van der Meer telt wel het zwaarste. In juni 2017 vond de politie haar lichaam in haar woning in Loosduinen. Elke rib in haar lichaam was gebroken en ze lag bedolven onder een stapel kleding van anderhalve meter hoog. Ze bleek beroofd van haar sieraden en haar pinpas. Nog in diezelfde nacht was er geld van haar rekening gehaald. Na maanden onderzoek werd het stel opgepakt. Ze liepen volgens de politie tegen de lamp door de camerabeelden van de geldautomaten waar was gepind. De pinner droeg een gloednieuwe helm die volgens de recherche gekocht was bij een bouwmarkt in Ypenburg. Op camerabeelden stond het tweetal. In de flat werd vervolgens een dna-spoor van O. gevonden, Z. is gezien toen ze de gestolen sieraden verkocht.

Volledig scherm Een persoon met een motorhelm neemt op 1 juli 2017 geld op met de bankpas van de vermoorde Ans van der Meer op de Koningin Julianaweg in Voorburg. © Politie