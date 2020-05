Anderhalf jaar cel voor steekpartij in kelderbox tijdens oudejaarsavond

Politiek eist verbod op verkame­ring in alle Haagse wijken

7 mei Den Haag moet per direct een verbod op verkamering invoeren in alle wijken van de stad, vindt een grote meerderheid van de Haagse gemeenteraad. De praktijk van beleggers die huizen opkopen om ze vervolgens per kamer duur te verhuren, veroorzaakt overal grote problemen: ,,En de ellende neemt toe.’’