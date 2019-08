Anderhalf jaar geëist voor verkrachting van 15-jarige in Haags portiek

Het OM eist een celstraf van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen Hagenaar Benaissa L. (19) vanwege de verkrachting van een 15-jarig vriendinnetje in een portiek in het Laakkwartier in Den Haag. ,,Verdachte heeft misbruik gemaakt van een kwetsbaar meisje waarvan hij wist dat ze geen weerstand zou bieden”, zei de officier van justitie vandaag bij de Haagse rechtbank.

L. had een knipperlichtrelatie met het meisje sinds haar dertiende. Op 23 januari dit jaar wilde hij haar zien nadat hij net uit de gevangenis was vrijgelaten. Hij moest het goedmaken met haar, omdat hij het ook had aangelegd met een ander meisje. Bovendien wilde hij seks met haar, zo erkende L. vandaag op de strafzitting. Volgens hem was dat wederzijds. ,,Ze ging op mijn schoot zitten en raakte mijn edele delen aan.”

Van de gebeurtenissen in de portiek zijn camerabeelden gemaakt. Daarop is volgens de officier van justitie overduidelijk te zien dat de seks helemaal niet vrijwillig was. L. zou de broek van het meisje omlaag getrokken hebben. Toen ze op de trappen van de portiek ging zitten, om haar broek weer omhoog te trekken, was hij op haar gaan liggen. Ze stond op, waarna de verdachte haar tegen de muur drukte en gemeenschap met haar had , aldus de officier van justitie. Het slachtoffer schudde volgens de aanklaagster tijdens het incident in de portiek ook nog ‘nee’ met haar hoofd.

,,De beelden liegen er niet om. Het slachtoffer werd tegen haar wil gedwongen om gemeenschap te hebben”, verklaarde de officier van justitie bij de rechtbank. ,,Daarna heeft hij haar als oud vuil in het portiek achtergelaten.” L. zou na de seks meteen uit de portiek zijn weggerend.

Volgens de verdachte had hij uiteindelijk geen gemeenschap met haar. Hij werd teveel afgeleid door de mobiele telefoon van het meisje, en door het hondje dat ze bij zich had. Hij schaamde zich ervoor dat de seks niet lukte. Daarom was hij weggerend uit de portiek.

De advocaat van L. vond de verklaringen van het slachtoffer over de verkrachting ,,onbetrouwbaar”. Eerst deed ze aangifte bij de politie, vervolgens probeerde ze de aangifte in te trekken. Daarna verklaarde ze dat ze wel degelijk onvrijwillige seks had met L. ,,Welke verklaring van haar moeten we nu geloven”, zo vroeg de advocaat zich af bij de rechtbank.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.