Anderhalf uur vertraging op A4 door ongeluk bij Prins Clausplein

Video Bromfiet­ser overleden na aanrijding met afslaande auto op Oude Haagweg

14:41 Een 42-jarige man uit Den Haag is vanmorgen overleden. De man reed op een scooter en kwam met een auto in botsing op de Oude Haagweg. De auto zou het parkeerterrein bij de BCC zijn opgereden en daarbij de bromfietser over het hoofd hebben gezien, zo zeggen getuigen.