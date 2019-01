Andersomdag in de Uithof: schaatsen en karten tegen richting in

Haagse ‘heroïnefa­mi­lie’ ontkent, weet niks of zwijgt

16:37 Vijf broers van een Haagse familie en hun zwager die heroïne zouden hebben vervaardigd en verhandeld of daarbij betrokken waren, lieten maandag in de rechtbank in Den Haag weinig los over de verdenkingen tegen hen. Ze ontkenden, herinnerden zich het niet of beriepen zich op hun zwijgrecht. Ze staan de komende dagen samen met zes andere verdachten terecht.