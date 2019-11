André junior lijkt gewoon op zijn vader, die liet ook nooit een kouwe klets staan

'Hebben jullie het niet koud', vraagt uitbaatster Wendy aan de dames. Hun vuurrode wangetjes vertellen ons dat het niet zo is. 'Meid, ik heb meer opvliegers dan toen ik in de overgang was', zucht Elsje. Ome Ed maakt zich ergens anders zorgen over. 'Golden Earring, mag je dat nog wel zeggen? Is dat niet verboden?'