Andries vindt het zonde om in zijn P1800 te rijden

MIJN ALLESSIE Toen Christian (51) een Daf kocht ging het dak er letterlijk af: ‘Het is een familievi­rus’

Ook Christian Oosterlaan (51) ontkwam niet aan het Daf-virus dat rondwaart in zijn familie. Het werd een 31 Daffodil, in delen gekocht van iemand die enkel aan restaureren had gedácht. De nieuwe eigenaar volbracht die missie na jaren zwoegen wel, met als resultaat deze zwarte parel zonder dak.