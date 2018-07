'Angst om huis te verkopen'

Slecht nieuws voor wie een huis wil kopen in Den Haag: de prijzen stijgen nog altijd door. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers die de NVM gisteren heeft gepresenteerd. ,,Het loopt vast, omdat mensen niet durven te verkopen. Want: waar moet je dan heen?"

De cijfers zijn weinig verrassend: het is wéér duurder om een huis te kopen en het aanbod blijft schraal. De gemiddelde verkoopprijs in Den Haag bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 314.179 euro. Dat is 3,6 procent meer dan in het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden is de prijsstijging ronduit spectaculair: Haagse huizen zijn bijna 22 procent duurder geworden.

Quote Je huis verkopen is makkelijk, maar mensen durven het niet, want waar moet je heen? Jan Kokje, voorzitter van de NVM in Haaglanden De woningmarkt zit vast, zegt Jan Kokje, voorzitter van de NVM in Haaglanden. En dat baart de makelaars zorgen. Wie een woning zoekt in de hofstad, staat voor een hels karwei. Omdat het aanbod zo klein is, verhuizen mensen niet door. Zo stagneert de huizenmarkt. ,,Je huis verkopen is makkelijk, maar mensen durven het niet, want waar moet je heen? Het risico bestaat dat je straks geen dak boven je hoofd hebt. Dat is geen prettig gevoel.''



Het is de omgekeerde situatie van een aantal jaren geleden toen het juist makkelijk was om te kopen (veel aanbod, lage prijzen), maar moeilijk om te verkopen. ,,Het is nu net andersom.'' Met hetzelfde resultaat.

Nieuwbouw

De remedie is meer nieuwbouw plegen, stelt Kokje. Dat vlot nog niet genoeg. ,,Gemeenten zijn aan het bouwen, maar het is niet voldoende. Daar zijn wij bezorgd over. We moeten regelen dat er voldoende wordt bijgebouwd, dat de voorraad op orde blijft.''

In de krappe woningmarkt adviseert Kokje aspirant-kopers om zich goed te laten begeleiden door een deskundige. ,,Het kopen van een huis wordt steeds spannender. Mensen gaan dan soms gekke dingen doen. Ze gaan krankzinnig overbieden om maar een huis te hebben. Dat is niet verstandig, zonde van je geld.''

Trend

In heel de regio Haaglanden gaat de trend gelijk op. In Delft is de gemiddelde verkoopprijs het afgelopen kwartaal licht gestegen (met ruim 2 procent) tot 257.349 euro, in Westland was de prijsstijging de afgelopen drie maanden een stuk forser: 13,6 procent. De gemiddelde transactieprijs bedraagt er 336.631 euro. In de gemeente Leischendam-Voorburg was de stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal ook flink: 11,7 procent. In Zoetermeer (1,6 procent), Rijswijk (1,7 procent) en Wassenaar (4,4 procent) stijgen de prijzen minder hard.

De gemiddelde huizenprijs in de regio is met 257.349 euro het laagst in Delft. Het hoogst is die in Wassenaar: gemiddeld gaat een huis er van de hand voor 742.101 euro.