Angstige fretten achtergelaten bij Haagse duinen

Volgens de Dierenambulance vertelde de man dat hij de gedumpte beesten aantrof aan de kant van de duinen. De Dierenambulance nam de angstige beesten mee naar hun hospitaal. ,,Ze zijn er niet ernstig aan toe", beschrijft een medewerker de situatie. ,,Ze zijn wel heel erg bang. Ze hadden lange nageltjes, dus die hebben weg geknipt. Ook hebben we ze ontvlooid. Bij ons komen ze tot rust.”



Intussen zoekt de politie of de eigenaar te achterhalen is. Maar omdat ze waarschijnlijk daar bewust zijn achtergelaten, acht de dierenambulance de kans klein dat die gevonden wordt. Nadat de fretten er bovenop zijn, wordt er gezocht naar een nieuw baasje.



