Angstige momenten voor twee glazenwassers: ‘Door een storing hangen ze vast op 60 meter hoogte’

De mannen hangen al een uur in het bakje in afwachting van de hulpdiensten. ,,Ze maken het naar omstandigheden goed”, zegt de brandweer. ,,We hebben vanuit het gebouw contact met ze gehad. Het heeft waarschijnlijk te maken met een storing in het systeem.”



Een reddingsteam in Utrecht is opgeroepen om de mannen te helpen. ,,Zelf kunnen wij met onze hoogwerkers tot maximaal 40 meter komen”, zegt de brandweerwoordvoerder. ,,Om de mannen te helpen hebben we de experts uit Utrecht in laten vliegen.” Omdat het per auto te lang duurt tijdens de spits, zijn de brandweermannen ingevlogen met een politiehelikopter, die op het Malieveld is geland.