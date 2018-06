AnimeCon is te groot voor Den Haag

VideoVoor het laatst strijkt de conventie voor de Japanse popcultuur AnimeCon neer in Den Haag. Volgend jaar is het festijn in Rotterdam.

Het is een wereld die alleen de echte kenner weet te doorgronden: de 52 uur durende non-stop conventie voor liefhebbers van het Japanse teken- en animatiefilmgenre. Termen als manga (strips), cosplay (kostuums), anime (animaties) en games mogen voor de buitenstaander als koeterwaals in de oren klinken, internationaal kent het fenomeen een enorme schare fans. Het genre groeit zo snel dat de Stichting Promotie Japanse Popcultuur J-POP volgend jaar naar Rotterdam uitwijkt.

,,In het World Forum kunnen we niet verder uitbreiden'', zegt Matthijs de Jong van J-POP. ,,Elk jaar dat we het evenement organiseren trekken we al 2000 bezoekers meer dan het jaar ervoor. Dit weekeinde verwachten we er 17.000 tot 18.000.''

Typerend voor de conventie is dat veel bezoekers verkleed komen. Circa de helft van de aanwezige fans dost zich uit in Japanse kleding of laat zich inspireren door stripfiguren. ,,Maar ze komen net zo goed in Captain America-kostuum of Disney-outfit'', aldus De Jong.

De Aziatische strip- en animatiecultuur trekt liefhebbers uit alle lagen van de bevolking met ongeveer evenveel mannen als vrouwen. ,,Je komt alle opleidingsniveaus tegen. De gemiddelde leeftijd van onze bezoekers is 23 jaar. Dat is jong, maar er komen al kinderen van zes jaar met hun begeleiders. De Japanse popcultuur is vooral populair in grote steden.''

Het verkleed-, game- en animatiefestival opent vanmiddag om 14.00 uur. Tot zondag 18.00 uur zijn er zonder onderbrekingen games, workshops, shows, verkleedwedstrijden, videoprogramma's en lezingen. Ook de Aziatische keuken is ruimschoots aanwezig. De Dealer Room dient als plek om hebbedingetjes te kopen op het gebied van manga, anime en cosplay.

Hoogtepunt van het muzikale programma is een optreden van Jam Project. ,,Een band waar niemand van heeft gehoord, maar die meer dan 100 themasongs heeft gemaakt voor Japanse animatie. Voor de ware fan klinkt het heel herkenbaar'', aldus Matthijs de Jong.

De AnimeCon trekt jaarlijks ruim 10.000 bezoekers.