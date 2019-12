Anita heeft iedere dag een natuurfilm voor de deur

Video/Update ME voert charges uit in onrustig Schevenin­gen, negentien mensen aangehou­den

14:17 De ME heeft gisterenavond op het Doctor de Visserplein in Scheveningen charges uitgevoerd nadat een groep jongeren weigerde te vertrekken. In totaal werden negentien mensen aangehouden. In Rijswijk kwam een scooterbezitter goed weg toen een Cobra naast zijn voertuig niet ontplofte. Vanochtend werden in Duindorp een aantal onruststokers van hun bed gelicht door agenten.