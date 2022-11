Anita was klein, maar uitgesproken pittig en sprong in de bres voor moeders én vaders

Harrie Jekkers is uitzonde­ring, want normaal moet je tien jaar dood zijn voordat je je eigen straat krijgt

Het pleintje voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is omgedoopt tot Harrie Jekkersplein. Niet officieel natuurlijk, want in Den Haag moet je eerst tien jaar dood zijn voordat je een straatnaam krijgt. Maar waarom eigenlijk?

