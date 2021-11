Ank (90) is de eerste met boosterprik corona in haar arm: ‘Ik voel me veel veiliger nu’

Hoe houden we Nieuwe Kerk de hoogste van het land? ‘Zet er een gouden middelvin­ger of 5G-mast op’

Een nóg grotere glimmende windwijzer? Of een reusachtige Delfts blauwe giraffe? Een gigantische gouden middelvinger? Misschien dan toch een kolossale kaars? De Nieuwe Kerk in Delft heeft nu de metershoge windvaan tijdelijk van de Dom is gehaald de hoogste kerktoren van Nederland. ,,Als we er een UMTS-mast op zetten, dan kunnen we er iets permanent van maken.”

17 november