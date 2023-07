Annabel werd op straat gevonden en zoekt een betrouwbaar baasje

Explosieve stijging van aantal gewonden in verkeer, stad doet het slechter dan andere grote steden

Het aantal mensen dat gewond raakte in het Haagse verkeer is de afgelopen jaren schrikbarend toegenomen. In 2014 werden er 579 gewonden geregistreerd, in 2021 was dit met 1173 ruim drie keer meer. In Rotterdam is die groei veel minder groot, in Amsterdam en Utrecht is er zelfs een afname.