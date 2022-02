Anne genoot jaren van het mooie zicht op de duinen, maar groeit met zoons uit haar huis

Ze kocht het huis in 2016 toen ze met haar oudste uit Amsterdam terug naar Wassenaar kwam. Anne is opgegroeid in Wassenaar en ook haar ouders wonen er nog. ,,Ik kreeg een baan in de buurt van Wassenaar en wilde dus weer hier gaan wonen. En eigenlijk heel graag in de buurt waar ik zelf ben opgegroeid. Een hele fijne vertrouwde omgeving. Seger gaat zelfs naar de zelfde lagere school als ik vroeger ging. Het is een fijne plek om op te groeien, heel groen en je loopt zo de duinen in. Mijn zoon was wel een echte Amsterdammer, maar inmiddels is hij helemaal om.”