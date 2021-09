Anne Mulder gekozen als lijsttrekker van Haagse VVD: ‘Ik weet wat ik wil met de stad’

Leden van de Haagse VVD hebben maandagavond unaniem gekozen voor Mulder als nieuwe lijsttrekker. ,,Ik weet wat ik wil met de stad”, zegt de kersverse voorman in een videoboodschap. ,,Ik weet welke problemen er spelen en welke we moeten aanpakken. Ik wil dat mensen hier in Den Haag hun kansen kunnen grijpen als ze dat willen en dat ze de kansen krijgen.”



Mulder is sinds september 2020 actief als wethouder in Den Haag, met Financiën, Stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen in zijn portefeuille. Tussen 2002 en 2010 was Mulder ook al raadslid in de gemeenteraad, waarin hij vanaf 2006 als fractievoorzitter van de Haagse VVD opereerde.