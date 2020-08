Anne Mulder wil VVD-wethouder Boudewijn Revis opvolgen

Kamerlid Anne Mulder is door de Haagse VVD voorgedragen als opvolger van wethouder Boudewijn Revis. De gemeenteraad stemt binnenkort over de benoeming, die per oktober in moet gaan.

Dan vertrekt Revis naar Staatsbosbeheer, en laat hij de zwaarste wethoudersportefeuille Financiën en Stedelijke Ontwikkeling achter, midden in de coronacrisis. Mulder was al raadslid en fractievoorzitter van de liberalen in de gemeenteraad, nu keert hij na jaren in de Tweede Kamer terug naar het stadhuis.

Oorlogsveteraan

Anne Mulder is oorlogsveteraan, hij maakte deel uit van Dutchbat 3, dat in 1995 onder de voet werd gelopen door het Servische leger. Al jarenlang is hij Kamerlid voor de VVD, waar hij belangrijke portefeuilles onder zijn hoede had, zoals in de zorg, en waar hij voorzitter was van de parlementaire enquêtecommissie over de problemen bij woningcorporaties.

Voor hij beroepspoliticus werd, was hij onder meer ambtenaar bij het ministerie van Financiën. Voorzitter Petra Ginjaar van de Haagse VVD is dan ook ‘in haar nopjes’ dat hij Revis wil opvolgen. ,, Anne houdt van de stad, is ervaren in Raad en Tweede Kamer en iemand die zijn maatschappelijke belangstelling omzet in resultaten. Zoals hij zelf zegt: ‘politiek gaat om straatwijs zijn en je gezond verstand gebruiken.’ En dat is precies wat onze stad nodig heeft.”