Anne, slachtoffer van wraakporno, ging door hel: 'Rechtszaak ter afsluiting'

Anne vluchtte op haar sokken het huis uit, haar kind met zich meenemend. Niet wetend dat haar vlucht nog een fikse staart zou krijgen. Haar vriend, inmiddels haar ex, verspreidde uit wraak een blootfoto van haar. Vier jaar later is zijn daad nog onbestraft.