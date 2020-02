Annemarie en Marten verkopen hun sfeervolle benedenwoning: ‘Juiste tijd voor een stap terug’

Het besef dat de lusten niet meer tegen de lasten opwegen is geleidelijk gegroeid. En toen kwam het besluit te vertrekken. ,,Je moet het toch allemaal bijhouden, ook de grote tuin is best wat werk'', zegt Annemarie Looijenga. ,,We hadden een beetje het gevoel dat we de controle kwijt waren. Dus wilden we graag kleiner wonen, zonder tuin. Iets behapbaarder allemaal.''