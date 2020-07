Annemarie Pronk bakt: nu niet voor ‘Heel Holland’, maar voor eenzame buren

Op haar verzoek spreken we af bij Het Leger des Heils, in de Binckhorst. Want Annemarie Pronk mag dan wel landelijk bekend zijn geworden als winnares van een geliefd televisieprogramma , maar intussen rookt de schoorsteen thuis al 20 jaar met een baan bij een organisatie die opkomt voor kwetsbare mensen, waar ze zich als projectleider onder meer buigt over de wettelijke kaders rondom gedwongen zorg.

Maar dat is in dit geval niet de aanleiding om bij de winnares van het vierde seizoen van Heel Holland Bakt op de koffie te gaan. Die aanleiding is haar deelname aan een oproep van wooncorporatie Staedion: koekjes bakken voor de buurt. Waarbij het de bedoeling is om zodoende bij Hagenaars over de vloer te komen die mogelijk enigszins verpieteren in een tijd waarin het onderhouden van sociale contacten niet voor iedereen vanzelf gaat.