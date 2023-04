Annemieke (56) ontdekt verzetsverhaal van haar oma Kitty: ‘Ze sneakte met mijn vader op arm naar SS’er’

Verdwijnt Bambi uit de binnenstad? Hertenkam­pen staan ter discussie: ‘Strijd is nog niet gestreden’

Wat gebeurt er straks met de hertenkampen in Den Haag? Het houden van herten wordt op termijn verboden en zodoende ontstaan er midden in de stad twee lege natuurgebieden. Verschillende partijen hebben er zo hun ideeën over, maar er is nog veel onduidelijk: ‘Het moeten oases blijven.’