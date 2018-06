Annuleren sushifestival Joy is 'een klein drama'

Alles was al besteld, besproken en gereserveerd. Van de spoeltoiletten tot de medewerkers en de hotelovernachtingen. Het is 'een klein drama', verzucht Van Sprang. ,,Je hebt een heel festival klaar staan.'' Het is ook een financiële sof, zegt de organisator, want de spullen voor het rondreizende sushifestival, dat drie dagen naar Den Haag zou komen, staan nu een heel weekeinde ongebruikt in de opslag. ,,Die hadden ook ergens anders kunnen staan.''

Van Sprang diende bijna een jaar geleden zijn aanvraag in. Het is 'heel zuur', vindt de organisator, dat pas vlak voordat het festival zou beginnen duidelijk werd dat er geen vergunning werd verleend. In een verklaring op haar website stelt de organisatie 'zeer teleurgesteld' te zijn in de gang van zaken. 'Niet alleen voor de duizenden bezoekers, maar ook voor het entertainmentteam, het personeel en de gedupeerde deelnemers'.

De organisatie is donderdag op stel en sprong naar de voorzieninggenrechter gestapt, die stelde dat de gemeente Den Haag 'onvoldoende gemotiveerd' heeft waarom de vergunning is geweigerd. Maar het was inmiddels te kort dag om er nog iets aan te doen.