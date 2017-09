‘Anouk gaat zingen vanavond, wat er ook gebeurt!’

Fons Pasteur is de naam. Hij was het die bijna 20 jaar geleden alweer de fanclub van Anouk oprichtte. Hij kent haar niet alleen persoonlijk goed, maar heeft haar ook honderden keer zien optreden. Ja, ook door weer en wind. En dus kan hij het met grote stelligheid zeggen: ,,Zij gaat gewoon haar ding doen. Ook als onverhoopt veel mensen vanwege de regen niet komen opdagen.’’



Hij herinnert aan eerdere optredens waarin de zon het zelfs donderde en bliksemde: ,,2010, Westerpark Amsterdam. Absoluut noodweer. Maar Anouk bleef er volkomen stoïcijns onder. Twee jaar later op Beatstad in Den Haag. Zelfde laken een pak. Ondanks ook toen slecht weer stond ze als slotact anderhalf uur op het podium.’’



Tegen regen en wind kun je je kleden, vervolgt Pasteur, die momenteel als beveiliger bij popevenementen trouwens ook weet waarover hij praat. ,,Het is geen tsunami die je overvalt, al dagen geleden werd voorspeld dat het vanavond met bakken uit de hemel zou komen. Onderkoeling? Voor die paar uurtjes? Bij Lowlands regende het weleens drie dagen achter elkaar.’’



Pasteur besluit met een zonnige kijk op de te verwachten regen: ,,Hoe meer mensen er niet komen, hoe beter het zicht voor degenen die wel komen. Als het een beetje meezit, staan we allemaal vooraan!’’