Anouk trouwt op het Malieveld, wat doet de rest van Nederland?

Het is natuurlijk niet iedereen gegeven om het Malieveld af te huren voor de eigen bruiloft. Maar een trend is wel, zo constateert René Lelieveld van Stichting Trouwbranche Nederland uit ’s-Gravenzande, dat mensen steeds vaker op bijzondere plekken trouwen. ,,Maar dat heeft er ook mee te maken dat de meeste gangbare locaties in verband met de enorme drukte niet beschikbaar zijn. Dus mensen moeten wel creatief zijn.”