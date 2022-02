Ans had een groot warm hart en hield van alle kinderen: ‘Ze was de reddende engel’

Ans groeide op, tussen drie broers en twee zussen, als het oudste meisje in het gezin van een politieman in de Haagse Vlierboomstraat. Omdat ze het oudste meisje was, werd er nogal wat van haar verwacht. Niet alleen bij de huishouding en de verzorging van haar jongere broertjes en zusjes. Toen er tijdens de oorlog niets meer te eten was, liep ze samen met een jongere broer naar familie in Krommenie om voedsel te halen voor de rest van het gezin. Ze was kordaat maar ook zorgzaam en had een zonnige natuur.