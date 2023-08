Anthony (43) verheugde zich op een avondje draaien toen het noodlot toesloeg: ‘Even heel erg stil’

Mijn Tuin Mia kon door zeldzame ziekte niet meer bewegen: ‘Dankzij de tuin kan onze dochter volop leven’

Een eigen buitenruimte om vrij te bewegen en in rust te genieten van de natuur was precies wat het gezin van Yvonne Acosta Dominguez nodig had. Nadat dochter Mia zich door een zeldzame ziekte een tijd niet meer kon bewegen, krijgt ze in hun eigen tuin haar vertrouwen terug.