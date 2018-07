Anthony laat de hele school rennen voor stichting die doodzieke opa hielp

Anthony (12) en Tiffany (8) uit groep zeven en vier van basisschool De Vuurtoren op Scheveningen waren diep onder de indruk toen een ziekenwagen van Stichting Ambulance Wens hun opa Wessel Tap ophaalde om een afscheidsronde door Scheveningen te maken.



,,Mijn opa lag op sterven en wilde graag nog afscheid nemen van de mensen van Het Uiterjoon waar hij als vrijwilliger altijd kookte. En hij wilde ook nog een keertje naar het havenhoofd. Dat kon door Ambulance Wens. Ik vond dat zó goed. Die stichting deed het ook nog gratis'', zegt de jonge Scheveninger die verslag hiervan deed aan schooldirecteur Jan Groeneveld met het verzoek om iets voor Stichting Ambulance Wens terug te doen.



De stichting krijgt geen subsidie. Giften van burgers en bedrijven maakten de aanschaf van inmiddels zes ziekenwagens mogelijk. Met de ambulances, en de 270 vrijwilligers (vaak verpleegkundigen, brandweermannen of politiemensen) die de auto's bemannen, worden de laatste wensen van mensen op hun sterfbed vervuld. De ziekenwagens zijn zo ontworpen dat de patiënt naar buiten kan kijken door geblindeerde ramen. Op de elektrische brancard ligt een zacht matras waardoor heel zieke mensen toch comfortabel vervoerd kunnen worden.



,,Het was voor ons een uitkomst'', zegt Melissa Tap de moeder van Anthony. ,,Dat er een stichting is die je helpt om je vader nog een fijne tijd te geven is echt hartverwarmend. Ik zag wat het voor mijn vader en mijn moeder betekende.''