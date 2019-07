Anti-islamitische teksten huis-aan-huis verspreid in Prinsenhof Leidschendam

In de wijk Prinsenhof in Leidschendam is een flyer met anti-islamitische teksten huis-aan-huis verspreid. ,,Raar idee dat iemand in het holst van de nacht deze onzin in mijn brievenbus gooit.’’

De tekst draait met name om de rol van vrouwen in de koran. ,,Mohamed zegt dat vrouwen tekort schieten in intelligentie, omdat hun getuigenis minder waard is dan die van een man. Mohamed zegt dat vrouwen tekort schieten in hun religie, omdat ze tijdens de menstruatie niet kunnen bidden. (..) Deze citaten uit islamitische bronnen laten u zien dat de islam niet kan claimen van een godheid afkomstig te zijn.’’

De flyer wekt deze donderdagmorgen in het winkelcentrum aan de Prins Frederiklaan vooral ergernis op. ,,Het idee dat iemand deze onzin midden in de nacht in mijn brievenbus heeft gegooid, is heel storend’’, vindt wijkbewoner Halima, zelf moslima.

Anti-vrouw

De tekst lijkt ten doel te hebben moslims te laten twijfelen aan hun geloof. ,,Alsof wij zelf niet in staat zijn ons geloof te onderzoeken. De islam is in mijn ogen al helemaal niet anti-vrouw, integendeel. Ik voel mij als vrouw juist gewaardeerd door mijn man en binnen mijn geloof.’’

Bij moskee El-Tawheed zijn ze al vaker geconfronteerd met anti-islamteksten. Anders dan eerdere keren ziet voorzitter Mohamed Ahouch dit keer geen aanleiding om hiervan aangifte te doen. ,,Er wordt niet gescholden, de profeet wordt niet beledigd en er is geen oproep tot geweld. De islam wordt ter discussie gesteld, dat feit alleen is niet strafbaar.’’

Anonieme afzender

Ahouch zegt geen flauw benul te hebben wie er achter de verspreiding van de flyers zit. ,,De gebruikelijke tegenstanders van islam - noem een Pegida - ondertekenen meestal met naam. Dit keer betreft het een anonieme afzender.’’

Of hij denkt dat het enige effect zal hebben. ,,Nee, deze eenzijdige negatieve blik op de islam zal weinig moslims aanspreken. Maar er is geen dwang in geloof, het is aan een ieder om keuzes te maken.’’

René Eijkelenboom, bewoner van de Graaf Janlaan, hoopt dat de afzender de volgende keer gewoon aanbelt voor een een-op-eengesprek. ,,Anoniem briefjes verspreiden, ik vind dat laf. Als je ergens voor staat, draag dat dan ook uit. Dit is pure stemmingmakerij.’’

Een buurvrouw denkt daar iets anders over. ,,Er zal wel een reden waarom dit anoniem verspreid wordt. Openlijk kritisch zijn over de islam is natuurlijk best link.’’

Lees hieronder de volledige brief.

Volledig scherm Leidschendammers ontvangen brieven over gevaren van Islam in Brievenbus © AD