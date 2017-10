Anti-smoezen: 'Ooit was hardlopen: steken in mijn zij. Nu is het: leven!'

Hardlopen. Het lijkt zo makkelijk. Je kunt het doen zonder, zoals bij veel andere takken van sport, eerst andere gelijkgestemden te mobiliseren. Gewoon de deur achter je dichtslaan en klaar is kees. Maar ja, er is dus ook niemand die je laat barsten als je even geen zin hebt. Speciaal voor wie altijd wel weer een goed excuus verzint om lekker thuis bij de warme kachel te blijven zitten, schreef Annemerel de Jongh Ik heb (geen) zin. Oftewel: een 200 pagina's lange bundel, die zich nog het best laat omschrijven als een anti-smoezenboek.



Op een terras aan het Plein komt een donkere wolkenlucht dreigend dichtbij. Ha, regen! Dus vandaag maar even niet? Annemerel (28), toevallig even niet in hardlooptenue, is plots een stuk minder vriendelijk dan ze eruitziet. ,,Regen is geen excuus. In tegendeel, als het regent heb je extra zuurstof. Het is dan bovendien stil op straat of in het park, dus je hebt alle ruimte om er ongehinderd flink de pas in te zetten.''



Ze neemt een slok van haar frisdrank - verse jus d'orange uiteraard. En stoomt door. Alle smoezen komen voorbij: het is te nat, te koud, te warm. Ik ben moe, heb spierpijn of een kater... En anders heb je het wel te druk met werken of is het juist eindelijk vakantie. Met allemaal rekent ze af. Een normaal mens zou er moedeloos van worden.



Annemerel buigt voorover. En toont (drie weken nadat ze haar laatste marathon, die van Berlijn, heeft gelopen) toch meer empathie dan gedacht. ,,Weet je, ik ben van nature net zo gemakzuchtig als de meeste mensen. Ik voer een constante strijd tegen de luiheid. Maar die strijd win ik meestal, in het besef dat ik er helemaal niet gelukkig van word om de hele avond op de bank te zitten. Nadat ik 20 kilometer door Den Haag heb gelopen, smaakt die bak sushi echt veel beter en is die serie op Netflix stukken leuker. Waarom? Omdat je het dan verdiend hebt.''