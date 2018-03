Anti-Zwarte Piet-activist Afriyie spreekt op Haagse Hogeschool

Veroordeeld

Afriyie werd onder meer bekend door zijn protest tijdens de Sinterklaas-intocht in Gouda in 2014, waar hij door de politie werd gearresteerd. Vorig jaar werd hij in hoger beroep veroordeeld voor zijn verzet tijdens deze arrestatie. Hij moest onder meer 500 euro schadevergoeding betalen aan één van de agenten. Volgens justitie had hij de agent geduwd en de diender in zijn been geknepen.