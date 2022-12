Anticonceptie, soa's en de overgang: in een volkswijk is praten over seks nog steeds lastig

Voormalig ADO-directeur Mattijs Manders verrast met stap naar het hockey: ‘Ik ken de sportwe­reld goed’

Mattijs Manders (53) is deze week tijdens de algemene ledenvergadering van de Haagse hockeyclub HDM benoemd tot bestuurslid tophockey. Manders werkte jarenlang in de voetballerij en was onder andere algemeen directeur bij ADO Den Haag en NAC Breda. Nu gaat hij aan de slag bij HDM, dat met de heren en dames in de hoofdklasse speelt.

