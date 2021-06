Antiekdealer Sanders doet veel online: ‘Historic hip gaat met z’n tijd mee’

Vanuit z’n werkplaats in een voormalig Leidschendams kantoorpand verstuurt de Haagse antiekdealer Ronald Sanders kasten en tafels over de hele wereld. ,,Internet is een wonder.”

Lang voordat Drew Pritchard met de televisieserie Salvage Hunters, waarin de antiekdealer op zoek is naar mooie oude dingen, wereldberoemd werd, hadden wij al Ronald Sanders (55). In zijn zaak Elephant and Castle aan de Haagse Mauritskade kun je, sinds 1993, terecht voor wijzerplaten van dorpskerken, opvouwbare bibliotheektrappen, tuinmeubilair uit Engelse landhuizen en ligstoelen waar Winston Churchill nog een tukje op heeft gedaan. Na decennia van struinen over markten en veilingen is het plezier er nog niet af voor Sanders, die ooit als scholier begon op de meubelafdeling van de Haagse Bijenkorf.

Quote Ik verkocht als jongen al bidprent­jes en schilderij­tjes, die ik op de markt inkocht, aan buren en vrienden van m’n ouders Ronald Sanders

,,Ik was klaar met school en had geen idee wat ik moest doen. M’n ouders lieten me een test maken waaruit bleek dat m’n talenten lagen in de handel en de kunst. Dat klopte wel. Ik verkocht als jongen al bidprentjes en schilderijtjes, die ik op de markt inkocht, aan buren en vrienden van m’n ouders.



Op de meubelafdeling van de Bijenkorf hing destijds nog de sfeer van Are you being served. Geweldig, ik heb er veel geleerd. Net als bij Pulchri, waar ik met spullen mocht sjouwen. Na die test ben ik naar Londen vertrokken waar ik een opleiding deed en vervolgens op m’n motorfiets dagelijks langs metrostation ‘Elephant and Castle’ naar Philips Auctioneers reed.’’

Van Londen naar Den Haag

Sanders had een geweldige tijd in Londen. Niet alleen omdat hij er een knappe Braziliaanse ontmoette, met wie hij nog steeds getrouwd is en drie kinderen heeft, maar ook omdat hij in het internationale veilinghuis op alle afdelingen mocht meedraaien en het klappen van de zweep in de kunst- en antiekwereld leerde kennen.



,,Dat is toch wel de manier. Gewoon in de praktijk. Je voelt het duurste porselein, ziet de mooiste schilderijen, het beste mahonie, de verfijndste tapijten. Het veilinghuis zat, en zit, in Mayfair. Je kwam er van alles tegen. Bob Geldof liep er regelmatig rond om te kijken of er iets van z’n gading tussen zat. Annie Lennox ook. Ik kreeg er oog voor kwaliteit en smaak. In 1993 opende ik m’n zaak aan de Mauritskade. Tot een jaar of tien geleden woonde we met de familie nog boven de winkel.’’

Quote Een afgeladen bus was binnen een dag leeg Ronald Sanders

Antiek was booming in Den Haag in de jaren negentig. ,,Niet alleen in Den Haag’’, weet Sanders. ,,De mahoniehouten butlertrays (een dienblad op een los inklapbaar onderstel, red.), coulissentafels en commodes uit Engeland waren niet aan te slepen. Van de boot reed ik direct naar m’n vaste afnemers. Een afgeladen bus was binnen een dag leeg. Dan kon ik alweer terug’’, zegt Sanders, die als eerste Nederlandse antiquair een eigen website had.



,,Dat was in 1999. Via m’n vrouw leerde ik een Amerikaanse plastisch chirurg kennen. Hij woonde in Den Haag omdat hij met zijn vrouw was meegekomen omdat ze voor het tribunaal ging werken. Zijn Amerikaanse diploma’s waren hier niet geldig. Omdat hij zich verveelde is hij m’n website gaan bouwen’’, zegt Sanders.

Kurk

Wat begon als een virtueel aardigheidje is inmiddels de kurk waar de handel op drijft. Vanaf de Mauritskade, en de enorme werkplaats annex fotostudio van Elephant and Castle in een voormalig Leidschendams kantoorpand, verstuurt Sanders zijn ‘historic hip’ over de hele wereld. Historic hip zijn eycatchers die de aandacht vangen in een interieur. Want met een eenvoudige victoriaanse butlertray hoef je nu als antiekdealer niet meer aan te komen.



,,Mensen willen wat aparts en zijn bereid te betalen voor iets dat niet bij de meubelzaak langs een snelweg te koop is. Iets unieks mag nog steeds geld en moeite kosten. Deze gaat naar Australië’’, zegt Sanders over een pallet met daarop een stapel vintage designstoelen.

Quote Vraag niet hoe iemand in Singapore mij aan de Mauritska­de weet te vinden Ronald Sanders

Internet heeft de handel in antiek grenzeloos gemaakt. Terwijl Sanders naar eigen zeggen weinig ziet van de populaire Britse televisieserie Salvage Hunters merkt hij het direct als ergens ter wereld een bepaalde uitzending herhaald wordt. ,,Dit is een literary machine’’, zegt hij terwijl hij een leestafeltje met een verstelbaar messing draaiarm laat zien.



,,Een victoriaanse uitvinding die toevallig ook heel praktisch blijkt voor je tablet of laptop. In de serie was Pritchard er, een paar jaar geleden, enthousiast over. Ik merkte dat destijds meteen aan de vraag. En nog steeds piekt de verkoop zodra de literary machine in Salvage Hunters weer ergens op tv voorbij is gekomen. Vraag niet hoe iemand in Singapore mij aan de Mauritskade weet te vinden. Internet is een wonder.’’

Historic hip

In het televisieprogramma is antiekdealer Pritchard immer op jacht naar nieuwe voorraad. Bij Sanders is het niet anders. Z’n handel vindt hij tegenwoordig, dankzij corona en brexit, niet meer in Engeland maar in Frankrijk, België en Duitsland. Om te helpen sjouwen rijden soms studerende zonen of vrienden mee maar wie in ieder geval altijd van de partij is, is Basho.



De trouwe shiba inu poseert onverstoorbaar voor de webshop in kasten, op bureaus en voor ‘haberdashery’. Kasten met talloze laadjes waar kleine dingen of gereedschap in werden bewaard en die nu door, voornamelijk mannen, worden gekocht om onderbroeken, dassen, sokken en dergelijke in op te bergen. De werkplaats van Elephant and Castle staat er vol mee.

Quote Historic hip gaat met z’n tijd mee Ronald Sanders

,,Ze zijn gewild. Zo’n kast is praktisch. Volledig antieke interieurs zijn uit de mode. Maar volledig moderne ook. Mensen willen een mix. Dat is persoonlijker en unieker. Deze gaat bijvoorbeeld naar een penthouse in L.A.’’, zegt Sanders over een bureautje dat op een James Bond-achtige wijze verandert in een whisky cabinet als je het blad dubbelvouwt en er, als een soort tovenarij, flessen naar boven komen.



,,Het moet de wow-factor hebben’’, zegt Sanders, die de verplichte coronasluiting van de winkel best beviel. ,,Ik ben nu alleen nog op zaterdagmiddag open. De rest gaat op afspraak en via de webwinkel. Ik had het nooit bedacht maar het werkt. Historic hip gaat met z’n tijd mee.’’

