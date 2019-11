Antizwartepietdemonstranten voeren actie bij Oude Stadhuis tijdens sinterklaasintocht Rijswijk

Vaccinatie­graad in Den Haag ook in rijke wijken zorgwek­kend laag

De vaccinatiegraad onder kinderen tot 10 jaar in Den Haag is het laagst in Scheveningen, het meest welvarende stadsdeel. Slechts 81 procent van deze kinderen daar heeft alle prikken gehaald, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de GGD Haaglanden.