Anton de Kom: Surinaamse volksheld in De Laatste Getuigen

Video & Update Verwarde man steekt drie mensen neer in Den Haag

10:46 In Den Haag heeft een 31-jarige Hagenaar vanmiddag drie mensen verwond met een mes. De dader is aangehouden en werd daarbij in zijn been geschoten. Over het motief is nog niets bekend. Volgens de politie gaat het om een verwarde man en zijn er geen signalen dat er 'iets anders' aan de hand is. De slachtoffers zijn ernstig gewond geraakt, maar inmiddels buiten levensgevaar.